La Municipalidad de San José informa que se continúan llevando adelante trabajos de instalación de reductores de velocidad en distintos barrios de la localidad, con el objetivo de ordenar y regular el tránsito vehicular y contribuir a una circulación más segura para conductores y peatones.

Las tareas son realizadas por personal de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, en el marco de las acciones de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial urbana. Estas intervenciones se desarrollan de manera progresiva en diferentes sectores de la ciudad, priorizando aquellos puntos donde se registra mayor circulación vehicular.

Asimismo, se continúa con trabajos de enripiado en distintas calles de la localidad. Con el uso de maquinaria pesada, se llevan adelante labores de distribución y compactación del material, lo que permite mejorar las condiciones de transitabilidad y optimizar el estado de la red vial.

