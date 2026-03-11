Quebrantó medidas de restricción y fue aprehendido

En un despliegue coordinado por la activación de un dispositivo de alerta, personal policial logró interceptar a un ciudadano que incumplía medidas judiciales en perjuicio de su expareja.

En horas de la noche de este martes, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón debió intervenir de manera inmediata a raíz de la activación de un Botón Antipánico (BAP). El alerta geolocalizado movilizó a los efectivos hacia las inmediaciones de la intersección de calles Tratado del Pilar y Pueyrredón, en la ciudad de Villa Elisa.

Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a la identificación de un individuo de 49 años de edad, quien se encontraba en cercanías del domicilio de su expareja. Según se pudo establecer preliminarmente, el sujeto habría acudido al inmueble con la aparente intención de retirar un vehículo, acción que configuraba una flagrante desobediencia a una medida judicial de restricción de acercamiento vigente.

Ante la gravedad del hecho y el riesgo potencial para la víctima, se entabló comunicación inmediata con la Magistratura interviniente. Bajo las directivas emanadas por las autoridades judiciales, se procedió a la aprehensión del infractor, quien fue trasladado y alojado en dependencia policial, quedando supeditado a las actuaciones de rigor por el supuesto delito de desobediencia judicial.

