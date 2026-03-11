Comenzó la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en Entre Ríos

Este miércoles, el Ministerio de Salud de Entre Ríos realizó el lanzamiento de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en simultáneo con otras jurisdicciones del país. Los grupos priorizados en esta primera etapa ya pueden acercarse a los vacunatorios para acceder a la inmunización.

Se trata de una estrategia que se lleva adelante para la prevención y control de enfermedades respiratorias, prevalentes durante el invierno. Particularmente, este año se adelantó la Campaña de Vacunación Antigripal a partir del consenso de las autoridades sanitarias del país en el último Consejo Federal de Salud (Cofesa), como respuesta a la circulación de la nueva variante de influenza en el país y al inicio, cada vez más temprano, de la temporada de virus respiratorios.

En esta primera etapa, la vacunación -disponible en los más de 400 vacunatorios distribuidos en todo el territorio provincial- estará destinada al personal de salud, personal sanitario de las fuerzas de seguridad, embarazadas, puérperas y niños de seis a 24 meses de edad. En tanto, las dosis de la vacuna adyuvantada se comienzan a aplicar desde hoy a mayores de 65 años institucionalizados en establecimientos de larga estadía.

En las semanas siguientes se sumará la aplicación de la vacuna a las personas de 24 meses a 64 años con factores de riesgo (quienes deben presentar alguna documentación para acreditar la patología preexistente) y a los mayores de 65 años en general.

Durante el acto de apertura, que se realizó junto a la Municipalidad de Paraná en el centro de salud Arturo Illia, el director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, explicó: «El inicio de la campaña de vacunación antigripal este año se adelantó en función de lo que ocurrió durante la última temporada en el hemisferio norte. Como todos los años, la estrategia se implementa de manera escalonada, priorizando primero a los grupos de mayor riesgo».

En ese sentido, Garcilazo indicó que la provincia ya recibió alrededor del 30 por ciento de las dosis previstas para la campaña y que, a medida que se incorporen nuevos envíos, se avanzará con el resto de los grupos priorizados. «Tenemos programado aplicar entre 200 mil y 300 mil dosis este año», señaló.

Por su parte, la directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio indicó que las dosis ya fueron distribuidas en los efectores de salud y que cada centro implementará la estrategia de vacunación de acuerdo con las características de su comunidad. Asimismo, remarcó la importancia de la inmunización y convocó a la población a acercarse a los establecimientos sanitarios. «Las vacunas son seguras, gratuitas y están disponibles para los grupos priorizados. Por eso invitamos a la comunidad a concurrir al centro de salud más cercano a su domicilio o al de su preferencia para recibir la dosis correspondiente», concluyó.

En tanto, la secretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná, Claudia Enrique, destacó la importancia del trabajo articulado del sector público en la vacunación. «Desde el área empezamos la vacunación a adultos mayores institucionalizados, personal de salud y en los seis centros de salud municipales», manifestó.

