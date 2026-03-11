Moto retenida y un menor lesionado tras accidente de tránsito

En horas de la tarde de este miércoles, se iniciaron actuaciones a raíz de un siniestro vial ocurrido en la intersección de Boulevard Ferrari y calle Rebord. Por causas que se tratan de establecer, se produjo una colisión entre dos unidades que resultaron con daños materiales y el conductor de una de ellas con lesiones.

El incidente fue protagonizado por una camioneta, marca Toyota, modelo Hilux, la cual era conducida por un ciudadano de 52 años de edad, con domicilio en San Salvador y un motovehículo marca Keller Dual 150, que se encontraba guiado por un adolescente de 16 años.

A raíz del impacto, el joven conductor del rodado de menor porte debió ser trasladado en ambulancia al hospital San Benjamín de Colón resultado con lesiones de carácter leves.

Tras la verificación de la documentación pertinente, se efectuó la retención preventiva de la motocicleta, habida cuenta de que el menor carecía del carnet habilitante.

www.discofm.com.ar