Convocatoria a instituciones para la Fiesta Nacional de la Colonización

El próximo 2 de julio nuestra ciudad celebrará un nuevo Aniversario de Fundación, y desde la Municipalidad de San José ya se comenzó a organizar los festejos de la Fiesta Nacional de la Colonización.

Por tal motivo, desde la organización se invita a todas las instituciones locales interesadas en participar a la primera reunión de trabajo.

La cita es para este martes 17 y miércoles 18 de marzo, a las 20:00 horas, en Casa del Bicentenario.

