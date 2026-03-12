Daños materiales tras impacto entre un automóvil y un camión en Autovía

En horas de la noche de este miércoles, se produjo un siniestro vial en las inmediaciones del kilómetro 207 de la Autovía Nacional 14 «José Gervasio Artigas». Por causas que se tratan de establecer, se registró una colisión que involucró a dos unidades de distinto porte que circulaban por la mencionada arteria.

El incidente tuvo como protagonistas a un automóvil de marca Ford, modelo Fiesta, en el cual se desplazaba una ciudadana de 32 años de edad, quien se encontraba acompañada por un individuo de 42 años. Por otra parte, se vio implicada una unidad de transporte de cargas pesadas, tratándose de un camión Iveco, modelo 490S44T, con semirremolque acoplado, el cual era conducido por un hombre de 44 años. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

