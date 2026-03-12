Arévalo se reunió con equipos de supervisión de la ciudad de Feliciano

Este jueves por la mañana, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, mantuvo una reunión con el Director Departamental de Escuelas y los distintos supervisores de departamentales.

«Abordamos diferentes temáticas de todos los niveles educativos, se evaluaron proyectos y capacitaciones para realizar de forma conjunta en el futuro», puntualizó al respecto Arévalo.

«Además, se definió una agenda de reuniones para seguir cerca y articuladanente la politica en educacion, tanto municipal y provincial, para nuestras escuelas durante todo el año», concluyó.

www.discofm.com.ar