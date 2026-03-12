Una joven resultó con lesiones de consideración en accidente sobre Ruta 135

En horas del mediodía de este jueves, se registró un grave siniestro vial, en inmediaciones del kilómetro 4 ½ de la Ruta 135, dejando como saldo una persona con heridas de gravedad y el inicio de actuaciones para establecer las causales del hecho.

Por razones que se tratan de determinar mediante las pericias de rigor, un vehículo marca Hyundai, modelo Creta, que circulaba bajo el mando de un ciudadano de 73 años oriundo de la provincia de Santa Fe, quien viajaba acompañado por dos mujeres de 74 y 73 años, protagonizó una colisión con una peatona.

De acuerdo con datos preliminares, el impacto se produjo en momentos en que una joven de 20 años, domiciliada en el Barrio El Brillante, habría intentado trasponer la calzada hacia la banquina, siendo alcanzada por la parte frontal de la unidad automotriz.

Debido a la magnitud del impacto, una ambulancia procedió al traslado inmediato de la joven hacia el nosocomio local, quien resultó con lesiones de carácter grave.

www.discofm.com.ar