Proyectan el programa internacional Bandera Azul para el Balneario Camping San José

La Municipalidad de San José comenzó a trabajar en el proceso de certificación del programa internacional Bandera Azul para el Balneario Camping San José.

La visita de Antonio Molina hizo que este proceso se iniciara como prueba piloto y, de completarse las etapas previstas, la certificación podría concretarse en octubre de 2026, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano.

Durante el encuentro participaron el intendente Gustavo Bastian, la viceintendenta Mirta Pérez, la secretaria de Turismo y Desarrollo Humano Anabella Lubo y el equipo técnico del área, quienes avanzaron en las acciones necesarias para cumplir con los estándares del programa.

Al cumplimentar todas las etapas, San José podría convertirse en el primer balneario municipal del país en obtener la Bandera Azul, un reconocimiento internacional que destaca la calidad ambiental, la seguridad y el turismo sostenible.

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