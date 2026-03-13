Sustraía cableado y cuando fue sorprendido intentó fugarse pero fue detenido

En una rápida intervención llevada a cabo por el personal del Comando Radioeléctrico, se logró la aprehensión de un ciudadano de 36 años que fue interceptado en pleno ilícito.

En horas de la tarde de este jueves, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón procedió a la aprehensión de un individuo en inmediaciones de calle Rufino Mir, entre sus similares Tucumán y Reibel. El procedimiento se originó a raíz de un alerta recibido en la sala de comunicaciones, lo que motivó el inmediato desplazamiento de dos unidades de patrullaje hacia la zona referenciada.

Al arribar al lugar, el personal actuante logra visualizar a un sujeto que, mediante la utilización de un elemento de hierro, se encontraba realizando maniobras tendientes a seccionar el cableado. El sospechoso, al percatarse de la presencia de los efectivos, intentó emprender la fuga de manera infructuosa, siendo rápidamente reducido y aprehendido.

Ante la configuración del hecho, se mantuvo una comunicación con la Unidad Fiscal de Colón, magistratura que dispuso el traslado de este hombre, de 36 años de edad, hacia la dependencia policial, en donde quedó alojado a disposición de la justicia, dándose inicio a actuaciones por el supuesto delito de Tentativa de Robo en Flagrancia.

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