Reunión de Liga de Intendentes Justicialistas

En Macia, se llevó a cabo la reunión de la Liga de Intendentes Justicialistas de la provincia, a la cual se hizo presente el Intendente Municipal de San José de Feliciano, Damián Arévalo, para debatir temas inherentes a la buena marcha de los municipios.

«Asimismo planteamos distintas problemáticas que nos unen y solicitudes al gobierno de la provincia», puntualizó al respecto Arévalo.

Explicando finalmente que «con mucha responsabilidad elegimos al compañero intendente de Viillaguay, Dr. Adrian Fuertes como nuevo presidente de la liga».

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