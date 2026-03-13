Investigación permitió recuperar un ciclomotor sustraído

Tras una minuciosa labor investigativa iniciada en horas de la mañana de este viernes, efectivos dependientes de Jefatura Departamental lograron localizar el rodado denunciado en un domicilio de calle Noailles de la ciudad de Colón.

A raíz de una denuncia radicada en la mañana del viernes, por la sustracción de una motocicleta en inmediaciones de Avenida Urquiza al 1000, los pesquisas iniciaron de forma inmediata las tareas de rigor tendientes al esclarecimiento del ilícito.

Mediante la recolección de datos, el análisis indicios, testimonios y un exhaustivo trabajo de campo, se logró establecer la posible ubicación del motovehículo. Transcurrido el mediodía, estas tareas permitieron dar con el paradero de la unidad marca Corven, modelo Energy, la cual se encontraba en una finca situada sobre calle Noailles al 1000 de esta ciudad.

Bajo los lineamientos de la Unidad Fiscal de Colón, se procedió a cumplimentar el formal secuestro del rodado, para posteriormente ser entregado a su propietario, continuando con las diligencias correspondientes para establecer responsabilidades sobre el hecho.

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