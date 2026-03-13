Tras una pesquisa, recuperan elementos denunciados como sustraídos

Efectivos de Jefatura Departamental Colón lograron el hallazgo y formal secuestro de diversas pertenencias que habían sido sustraídas de una finca en calle Centenario de San José.

A raíz de una denuncia radicada el jueves por un ilícito perpetrado en una propiedad ubicada en inmediaciones de calle Centenario al 1800, en la ciudad de San José, el personal policial dependiente de la Departamental inició de inmediato las tareas investigativas de rigor. Según la información recabada, autores desconocidos habrían ingresado al inmueble sustrayendo diversos efectos de valor que se encontraban en su interior.

Como resultado de un minucioso rastrillaje y labores de inteligencia abocadas a la causa, personal actuante, se apersonó en intersección de calles Cabildo y Rivadavia. En dicho sector, tras una inspección ocular en las inmediaciones de un arroyo, se procedió al hallazgo de varios objetos, cuyas características resultan concordantes con los elementos denunciados oportunamente.

Puesto en conocimiento de los pormenores del procedimiento, el Agente Fiscal en turno dispuso el formal secuestro de los efectos hallados. Previo reconocimiento por parte del damnificado y cumplimentadas las diligencias periciales pertinentes, se procederá a la entrega de los bienes a su legítimo propietario, continuando las actuaciones de rigor para dar con los responsables del hecho.

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