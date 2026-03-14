Turismo San José recibió seis sillas de ruedas pediátricas para fortalecer la accesibilidad turística

En el marco de las políticas de turismo inclusivo que el municipio viene desarrollando, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Humano recibió seis sillas de ruedas pediátricas destinadas a mejorar la accesibilidad en distintos espacios turísticos de la ciudad.

La entrega se realizó este jueves en el Centro de Convenciones de Concordia, con la presencia del Presidente del Ente Mixto de Entre Ríos, Jorge Satto, el Intendente de la localidad de Concordia Francisco Azcué y autoridades de la Unidad Ejecutora Provincial.

El equipamiento fue adquirido a través del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y promueve acciones que permiten posicionar a la región como un destino accesible y competitivo a nivel nacional e internacional.

Las nuevas sillas serán destinadas a espacios turísticos y de recreación, con el objetivo de garantizar que niños y niñas con movilidad reducida puedan disfrutar plenamente de las experiencias locales.

Desde la Secretaría de Turismo destacaron que este nuevo equipamiento se suma a las distintas inversiones en accesibilidad que se han incorporado en los últimos años en la ciudad. Entre ellas se encuentran la instalación de un brazo hidráulico en el complejo termal, caminerías accesibles en el balneario, sillas de ruedas estándar, una silla de trekking para senderos naturales, rampas móviles y sillas anfibias que permiten el ingreso seguro al agua.

De esta manera, San José continúa avanzando en la construcción de un destino turístico cada vez más inclusivo, ampliando servicios y equipamiento que mejoran la experiencia de residentes y visitantes.

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