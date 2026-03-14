Recuperan moto sustraída algunos días atrás

En el marco de tareas investigativas, personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón logró el recupero de una motocicleta que había sido denunciada como sustraída el pasado lunes.

A raíz de la denuncia radicada oportunamente, los pesquisas se abocaron a una exhaustiva investigación. Tras recolectar diversos elementos probatorios y realizar tareas de campo, las líneas investigativas permitieron determinar la posible ubicación del rodado en cuestión.

En horas de la tarde de este sábado, se constituyeron en una finca ubicada en las inmediaciones de pasaje sin nombre, con acceso por calle Monteagudo, entre sus similares Río Iguazú y Bernard, de la ciudad de Colón. En dicho inmueble, se procedió al hallazgo y localización de una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz.

El rodado se encontraba en poder de un ciudadano de 20 años de edad, quien al momento de la intervención no logró brindar precisiones ni acreditar de manera fehaciente la procedencia legítima de la unidad.

Se mantuvo comunicación inmediata con la Unidad Fiscal de Colón, a cargo de la Dra. Noelia Batto, quien dispuso el formal secuestro de la motocicleta para ser posteriormente entregada a su propietario. En cuanto al individuo hallado con el bien, se dispuso su identificación, quedando supeditado a la causa.

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