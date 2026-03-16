Nuevo aumento salarial para empleados municipales felicianenses

Este lunes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, ha firmado un nuevo decreto estableciendo una recomposición salarial para este mes de marzo.

El Aumento Salarial otorga un 4% de incremento para el personal de planta, el cual es acumulativo al 2% otorgado el mes pasado a la planta permanente.

𝐀𝐥𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥: esta medida incluye también ahora al personal de servicios y personal temporario, garantizando que el beneficio llegue a todos los sectores.

𝐀𝐩𝐨𝐲𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧: Entendiendo la importancia del inicio de clases, se estableció un aumento del 50% en las asignaciones por escolaridad, las cuales se estarán abonando en el transcurso de esta semana.

«Seguimos trabajando con responsabilidad y orden financiero para acompañar el esfuerzo de cada trabajador, que día a día hace más grande a nuestra ciudad», manifestó al respecto Damán Arévalo.

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