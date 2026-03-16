Despiste y vuelco en la Autovía se cobró la vida de una menor de edad

En horas de la tarde de este domingo, un fatal siniestro vial tuvo lugar en el kilómetro 167,5 de la Autovía José Gervasio Artigas, resultando en el deceso de una niña de un año y medio y dejando a dos adultos con heridas de diversa consideración.

El incidente se registró aproximadamente a las 14:00 horas, momento en el que, por razones que se tratan de establecer mediante las pericias de rigor, un automóvil marca Peugeot, modelo 207, se salió de control. El vehículo, que circulaba por la mencionada, protagonizó un despiste seguido de un violento vuelco, quedando finalmente sobre la banquina.

El rodado era conducido por un joven de 22 años, domiciliado en la ciudad de Gualeguaychú, quien viajaba acompañado por una mujer de 21 años y una niña de un año y medio.

A raíz del fuerte accidente, el conductor resultó con lesiones leves y la joven acompañante con lesiones graves.

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