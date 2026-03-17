Se relanzó el programa «San José Te Cuida» con una mirada integral para 2026

Este martes, en la casa del Bicentenario se llevó a cabo el relanzamiento del programa “San José Te Cuida”, una política pública integral orientada al desarrollo y bienestar de la comunidad.

La actividad contó con la presencia del Intendente Gustavo Bastian, junto a la Secretaria de Salud y Bienestar Social Mariel Galvalisi y la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano Anabella Lubo, quienes brindaron detalles sobre el trabajo sostenido durante el año 2025 y los lineamientos proyectados para este 2026.

Durante el encuentro, se destacó la consolidación de un enfoque de cuidado integral que articula el trabajo conjunto de distintas áreas del Estado municipal, con el objetivo de fortalecer la calidad de vida de las y los sanjosesinos. Asimismo, se presentaron las principales acciones y ejes de trabajo que guiarán el desarrollo del programa en esta nueva etapa.

Acompañaron la jornada la Viceintendenta Mirta Pérez, Concejales, funcionarios municipales y referentes de distintas instituciones de la ciudad, reafirmando el compromiso colectivo con este tipo de políticas públicas desde el municipio.

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