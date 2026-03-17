Gran atención de profesionales en la Subsecretaría de Salud Municipal de Feliciano

Durante la mañana de este martes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, visitó el CIC Municipal donde entre turnos y atenciones de enfermería concurrieron mas de 80 personas, la mayoría de ellos niños.

«Es una gran satisfacción y un enorme esfuerzo económico colaborar con la salud local con la atención de pediatría, ecografías, ginecología, medicina general y enfermería», puntualizó al respecto Arévalo.

Cerrando con un «gracias a todos ellos por la calidez humana y profesionalidad de las atenciones».

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