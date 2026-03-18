El HCD San José entregó la declaración de interés municipal por el 125° aniversario de la Parroquia San José

En la mañana de este miércoles, la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Pérez, junto a las Secretarias, Diana Bes y Ruth Sotter hicieron entrega de la Resolución N° 01/2026 al Presbítero Daniel Petelín, en el marco de la conmemoración por el 125° aniversario de la creación de la Parroquia San José.

Mediante esta resolución, el cuerpo legislativo declaró de interés municipal tanto el aniversario como las actividades programadas en su conmemoración, reconociendo el valor de esta institución que forma parte de la identidad local y del patrimonio histórico de la ciudad.

Durante la entrega, se transmitió el saludo institucional a toda la feligresía, poniendo en valor el compromiso sostenido de la comunidad parroquial y su aporte al desarrollo social y espiritual de San José.

De esta manera, el HCD San José reafirma su acompañamiento a las instituciones que fortalecen el entramado social y cultural de nuestra ciudad.

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