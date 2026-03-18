Secuestro de motovehículo en Colón

En la tarde de este martes, alrededor de las 18:00 horas, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón que se encontraba de recorrida preventiva en inmediaciones de Boulevard Güemes, interceptó a un ciudadano de 31 años de edad que trasladaba una motocicleta a tiro.

Al ser identificado, el sujeto manifestó que el rodado pertenecería a un familiar, quien lo había dejado en cercanías del Puente Rosado debido a un desperfecto mecánico.

Tras verificar los datos del rodado, se constató que se trataba de una motocicleta marca Motomel 150 cc., de la cual se carecía documentación para acreditar su posesión.

Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el secuestro del rodado y el inicio de actuaciones correspondientes a fin de establecer la real procedencia y propiedad del mismo.

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