Inauguración de la remodelación y puesta en valor del SUM de Barrio Itatí de Feliciano

Este martes por la tarde, con la presencia del Itendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, y con mucha alegría se realizó el corte de cinta e inauguración el SUM del Barrio Itati, donde se puso en valor el espacio contiguo a al barrio y que todos los vecinos podrán disfrutar junto a sus familias.

De esta manera los vecinos podrán ocupar la misma para actividades sociales, institucionales y de capacitaciones.

Cabe mencionar que, en un contexto económico complicado, los trabajos fueron realizados con mano de obra y fondos municipales.

«Agradecemos a todos los vecinos que estuvieron presentes y nos acompañaron en este importante momento para nuestra localidad», manifestó al respecto el Intendente Arévalo.

www.discofm.com.ar