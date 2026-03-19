Allanamiento por la Ley de Caza en Villa Elisa

Durante la tarde de este Miércoles 18, se realizó en la localidad de Villa Elisa un importante allanamiento en una vivienda por infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841.

En el procedimiento llevado a cabo por personal de la Policía de Entre Ríos, se secuestraron 80 Aves Autóctonas de nuestra fauna silvestre constatándose más de 27 especies diferentes hallándose entre ellas cardenales amarrillos, los cuales se encuentran en peligro de extinción y cardenales azules, considerados ambos monumento natural de la provincia.

Más allá de las aves en cautiverio, en la vivienda allanada se secuestraron 36 jaulas, 11 tramperas, un medio mundo, una trampa de nutria y se inutilizaron 7 jaulones los cuales no pudieron ser trasladados por su gran porte, resaltando que las aves decomisadas quedarán en cuarentena y los demás secuestros se encuentran a disposición del Director General de Fiscalización y Recursos Naturales quien dictará resolución respecto de la sanción que corresponda.

En el operativo participó personal de Brigada Abigeato Colón dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, Cria. Villa Elisa y miembros de la fundación Tekove Mymba destacando la importante participación del Juez de Garantías Dr. Jesús Penayo Amaya debido a ser el responsable de librar el Mandamiento Judicial que permitió culminar con este tipo de actividades.

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