Realizan recomendaciones ante alerta amarilla por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico emitió un aviso de alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que afectarán nuestra región en las próximas horas. Se espera que algunos de estos fenómenos sean localmente fuertes, presentando un riesgo potencial para el desarrollo de actividades cotidianas.

De acuerdo al informe técnico, el área de cobertura se verá afectada por tormentas acompañadas de ráfagas intensas que pueden superar los 80 km/h, precipitaciones con valores acumulados entre 30 y 70 mm, actividad eléctrica y posible granizo.

Recomendaciones

Ante este escenario, se solicita a las y los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad:

Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, tendederos, muebles de jardín).

Evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.

Gestión de residuos: no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües que puedan provocar anegamientos.

Seguridad vial: si debe conducir, circule con luces bajas, aumente la distancia de frenado y evite zonas anegadas.

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