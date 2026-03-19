La 39° edición de la Fiesta Nacional de la Colonización ya tiene fecha de realización

Al arribar a sus 169 años de la fundación de la Colonia, San José invita a vivir una de sus celebraciones más representativas. Una fiesta que nace de nuestra historia, de aquellas familias inmigrantes que en 1857 dieron origen a la Colonia y marcaron para siempre nuestra identidad, basada en el trabajo, la cultura y el sentido de comunidad.

En el mes en que celebramos un nuevo aniversario de la fundación de la Colonia San José, el 2 de julio, la ciudad se prepara para vivir su fiesta mayor, que se realizará los días 24, 25 y 26 de julio.

Un fin de semana ubicado estratégicamente en el calendario de julio, luego del mundial de fútbol 2026, para reencontrarnos y disfrutar San José en su máxima expresión, gastronomía típica, música, tradiciones y el acompañamiento de instituciones que mantienen vivo ese legado.

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