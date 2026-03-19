San José de Feliciano celebró a su Santo Patrono

Como cada 19 de marzo, se celebra a San José Obrero, Santo Patrono de la ciudad de Feliciano. Acompañaron este Acto Cívico-Religioso la Viceintendenta, Marisa Leites, la Secretaria de Gobierno, Anabella Ferreras, el Secretario de Obras Públicas y demás autoridades municipales y departamentales. Además, estuvieron las banderas de ceremonias presentes.

La invocación religiosa fue realizada por el Párroco Padre Gustavo Olmos.

Las palabras alusivas a la fecha estuvieron a cargo de la Sra. Gamarra Norma.

El Padre Gustavo y la Viceintendenta Leites realizaron una ofrenda floral a San José y para finalizar, el Ballet Ñe-á realizó un número alusivo, «Chacarera a San José».

“Que la figura de San José nos inspire a construir una Comunidad más justa, más solidaria y más fraterna. Feliz día de San José”, manifiestan desde el Municipio de San José de Feliciano.

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