Pintos inauguró las Sesiones Ordinarias del HCD en Liebig

En el Honorable Concejo Deliberante de Pueblo Liebig, el Presidente Municipal, Julio Rubén Pintos, dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026, presentando el balance de gestión 2025 y los desafíos de cara al nuevo año.

En su mensaje, destacó el trabajo realizado en un contexto económico y social complejo, reafirmando el compromiso del municipio con la transparencia, la obra pública y la inversión social.

“Detrás de cada peso invertido hay una decisión política: la de gobernar para todos”, puntualizó al respecto Pintos.

Durante 2025 se sostuvieron políticas públicas fundamentales en salud, desarrollo social, infraestructura, cultura y turismo, acompañando a cada vecino y vecina y fortaleciendo el rol del Estado local.

Asimismo, el Presidente Municipal realizó un análisis crítico del contexto nacional y provincial, marcando el impacto de las políticas económicas en los municipios afirmando que “gobernamos un municipio pequeño, con recursos limitados, en un contexto nacional que castiga a los que menos tienen”.

También advirtió sobre la fuerte dependencia de los recursos externos manifestando que “nuestro presupuesto depende en un 93% de coparticipación. Eso no es autonomía municipal: es dependencia estructural”.

En ese sentido, remarcó la necesidad de un federalismo real y mayor acompañamiento a los pueblos del interior.

Se puso en valor la identidad de Pueblo Liebig como una comunidad con historia, trabajo y futuro. “Somos una reserva viva de la memoria industrial y del esfuerzo argentino”, expresó Pintos.

De cara al 2026, el Intendente convocó a toda la comunidad a construir un Pacto de Solidaridad Local, basado en la unión, la empatía y la resiliencia colectiva haciendo énfasis en que «ningún vecino quede solo frente a una dificultad”.

En el cierre, dejó un mensaje que sintetiza el espíritu de la gestión afirmando que «la única verdad es la realidad, y la realidad de nuestro pueblo es que juntos somos más fuertes”.

No faltó el agradecimiento a cada trabajador y trabajadora municipal que hacen posible el funcionamiento diario del pueblo.

Desde el Municipio se reafirma el compromiso de seguir trabajando por un Pueblo Liebig con más oportunidades, más inclusión y más futuro.

www.discofm.com.ar