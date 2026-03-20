Entre Ríos convoca a editoriales para participar en la Feria Internacional del Libro 2026

Es para formar parte del stand de la provincia en el evento que se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo en Buenos Aires. La iniciativa se realiza desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas. La convocatoria rige desde este 20 de marzo hasta el 27 de marzo y la inscripción es online.

La convocatoria se enmarca en una política pública que busca fortalecer el sector editorial entrerriano, promover la circulación del libro y generar nuevas oportunidades de visibilidad, comercialización y vinculación dentro del ecosistema cultural nacional.

A través de esta convocatoria pública, se seleccionarán editoriales entrerrianas que podrán exhibir y comercializar sus publicaciones, además de participar en actividades culturales dentro del stand provincial.

Desde la Dirección de Industrias Culturales y Creativas se destaca que el sector editorial forma parte de una cadena de valor que se consolida como un eje estratégico para el desarrollo de la economía creativa entrerriana.

Las editoriales interesadas podrán postularse completando este formulario: Formulario para completar

Para más información: industriasculturales@entrerios.gov.ar

www.discofm.com.ar