Renuevan recomendaciones ante alerta naranja por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico emitió un aviso de alerta naranja por tormentas de alta intensidad que afectarán los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá y Diamante este viernes por la noche. Se espera que algunos de estos fenómenos sean localmente fuertes, presentando un riesgo potencial para el desarrollo de actividades cotidianas.

De acuerdo al informe técnico reciente, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Asimismo rige en todo el territorio provincial una alerta amarilla para todo el fin de semana. La región será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

Ante este escenario, se solicita a las y los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad:

Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, tendederos, muebles de jardín).

Evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.

Gestión de residuos: no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües que puedan provocar anegamientos.

Seguridad vial: si debe conducir, circule con luces bajas, aumente la distancia de frenado y evite zonas anegadas.

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