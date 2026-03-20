La provincia recuerda la importancia de sostener hábitos que promuevan la salud bucal

En el marco del Día Mundial de la Salud Bucal, que se conmemora cada 20 de marzo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos destacó la importancia de incorporar hábitos cotidianos de cuidado para prevenir enfermedades y evitar complicaciones que pueden afectar la calidad de vida de la población.

Desde la Dirección de Odontología del Ministerio de Salud de Entre Ríos remarcaron que una correcta higiene bucal es fundamental para prevenir caries, enfermedades de las encías y otros problemas que, si no se tratan a tiempo, pueden derivar en dolor, infecciones, dificultades para comer o hablar e incluso la pérdida de piezas dentales.

En ese sentido, la directora de Odontología, Sandra Fettolini, señaló: «La prevención comienza con prácticas simples que deben sostenerse a lo largo del tiempo. Entre ellas se destacan el cepillado de dientes al menos dos o tres veces por día con pasta dental con flúor, el uso de hilo dental y la realización de controles odontológicos periódicos».

Asimismo, se recordó que el cepillado más importante del día es el que se realiza antes de dormir, ya que durante la noche disminuye la producción de saliva, lo que favorece la acción de las bacterias en la boca. Por eso, eliminar los restos de alimentos antes de acostarse resulta clave para prevenir caries y enfermedades de las encías.

A su vez, enfatizó, en la necesidad de moderar el consumo de alimentos cariogénicos, como golosinas, bebidas azucaradas y productos con alto contenido de azúcar, ya que favorecen la formación de placa bacteriana.

Fettolini se refirió además a la importancia de prestar especial atención a algunos grupos de la población. En niños y niñas, los controles odontológicos desde edades tempranas permiten prevenir caries, promover hábitos saludables y acompañar el desarrollo de la dentición. Durante el embarazo, en tanto, los cambios hormonales pueden aumentar la sensibilidad de las encías, por lo que se recomienda reforzar los cuidados y realizar consultas periódicas.

Finalmente, la directora de Odontología recordó que el cepillo de dientes es un elemento de uso personal que no debe compartirse, ya que puede favorecer la transmisión de bacterias. También recomendó renovarlo cada tres meses o antes si las cerdas están deterioradas y mantenerlo en condiciones adecuadas de higiene. En ese marco, instó a la comunidad a realizar controles odontológicos en centros de salud y hospitales públicos, donde se brindan servicios de atención, prevención y promoción de la salud bucal.

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