Se realizó el conversatorio «Donde Antes No Estaban» en el HCD San José

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, se llevó adelante en el Honorable Concejo Deliberante de San José el conversatorio “Donde antes no estaban”, un espacio de diálogo y reflexión que puso en valor la presencia de mujeres en profesiones y oficios históricamente masculinizados.

La actividad se desarrolló en la Sala “Alejo Peyret” y contó con la participación de mujeres de la comunidad que compartieron sus experiencias personales y laborales, visibilizando los desafíos y avances en la conquista de espacios tradicionalmente ocupados por varones.

Durante el encuentro brindaron sus testimonios Liliana Tulian (ama de casa), Zoe Acosta (docente), Miriam Etchevarne (integrante de la Policía), Isabel Figueroa (gremialista), Laura Gandolfo (equinoterapista) y Candela Gómez (bombera voluntaria), quienes aportaron miradas diversas y enriquecedoras sobre el rol de la mujer en distintos ámbitos laborales.

El conversatorio generó un valioso ámbito de intercambio que permitió reflexionar sobre los caminos recorridos, reconocer los derechos conquistados y reafirmar la importancia de seguir promoviendo la igualdad de oportunidades en la comunidad.

La propuesta, abierta al público, estuvo acompañada por la Presidente del HCD, Mirta Pérez, la Secretaria del HCD, Diana Bes, los Concejales, Cristian Berguñan y Silvia Camejo, la Secretaria de Salud y Bienestar Social, Mariel Galvalisi y el equipo del Área de Mujeres, Género y Diversidad del municipio.

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