Banco Santander comenzará a operar en San José

La Municipalidad de San José informa a la comunidad que nuestra ciudad contará próximamente con una nueva entidad bancaria, un avance significativo que fortalecerá los servicios financieros disponibles para vecinos y vecinas.

Este lunes se llevó a cabo la apertura de la Licitación Pública N° 01/2026, correspondiente a la concesión de un espacio en la Terminal de Ómnibus destinado a la instalación de cajeros automáticos y oficinas de atención al público.

Tras el proceso administrativo correspondiente, la licitación fue adjudicada a Banco Santander Argentina S.A., firma que tendrá a su cargo la realización de las refacciones y adecuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de este nuevo servicio.

Esta iniciativa responde a una demanda sostenida de gran parte de la comunidad, vinculada a la necesidad de ampliar la oferta de servicios financieros en la ciudad, facilitando el acceso a operaciones bancarias, reduciendo tiempos de espera y evitando traslados a otras localidades.

Desde el Municipio se continúa trabajando en la generación de oportunidades que mejoren la calidad de vida de los sanjosesinos y sanjosesinas, promoviendo el desarrollo local y acompañando el crecimiento de la ciudad con infraestructura y servicios acordes a sus necesidades.

www.discofm.com.ar