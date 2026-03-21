Inauguraron la sede de una asociación italiana en San José

Se llevó a cabo la inauguración oficial de la casa de la Asociación Italiana “La Bell’Italia”, ubicada en calle San Martín 1754 de nuestra ciudad, un espacio que busca fortalecer la identidad cultural y revalorizar las raíces italianas de la comunidad sanjosesina.

La actividad contó con la presencia del Presidente Municipal, Gustavo Bastian, la Viceintendente Mirta Pérez, la Directora Departamental de Escuelas Lina Bosch, concejales, funcionarios y ciudadanos que acompañaron este importante momento.

Durante el acto, la presidenta de la Asociación, Susana Delaloye, brindó unas palabras destacando el trabajo realizado y los objetivos de la institución, orientados a promover la cultura italiana a través de sus tradiciones, idioma y expresiones artísticas.

El evento también contó con la destacada participación de la Banda Militar “Teniente Coronel Saturnino Filomeno Berón” de Concepción del Uruguay, que acompañó la jornada con su música, sumando un marco especial a la celebración, como también lo hicieron el Coro “Amici”, perteneciente a la Sociedad Italiana Unione Meridionale de Concordia. La Lic. Macarena Gómez Delgado y la Prof. Graciela Cáceres de Bonato. Además acompañaron este evento, asociaciones italianas y agrupaciones de descendientes de otros departamentos de la provincia y del Depto. Colón.

Cabe recordar que el Honorable Concejo Deliberante de San José declaró de Interés Municipal la conformación de esta asociación mediante la Resolución N° 26/2025, reconociendo su valor para la preservación de la memoria colectiva, la diversidad cultural y el fortalecimiento del sentido de pertenencia en la comunidad.

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