Arévalo se reunió con los presidentes de las tres comparsas locales

El Presidente Municipal de San José de Feliciano, Damián Arévalo, mantuvo una reunión con los presidentes de las comparsas Marabú, Irupé e Ivotí Porá, a los efectos de proponerles fijar con tiempo, una nueva estructura de la Comisión de Corsos, la cual estaría integrada casi completamente por personas elegidas por las mismas y no por el poder ejecutivo.

Al respecto, Arévalo sostuvo que «asimismo, y en pos de no superponer eventos, propuse ir trabajando en nuevas fechas donde, tanto los corsos como la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, tengan un lapso de tiempo prudencial entre ambos, para una mejor administración de los tiempos de trabajo».

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