Con música en vivo y una nueva proyección continúa el ciclo del Cineclub Noble

Se trata de Noches de Transilvania / Citas con los vampiros, organizada por el Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer) con apoyo de La Vieja Usina y Enersa. El viernes 27 a las 20 horas se proyectará Nosferatu (1922) en la Sala Principal de La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná). Antes tocará en vivo The Ivonne Van Cleef Orquesta. Entrada libre y gratuita.

El Iaaer, organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, invita a este ciclo que se prolongará hasta abril. Este viernes 27, antes de la película se podrá disfrutar de la música en vivo de la banda de Santa Fe, The Ivonne Van Cleef Orquesta. A lo que se sumará la instalación site specific / mix media «Lo eterno…», del artista visual Mana Ríos como en cada encuentro, hasta finalizar el ciclo.

Nosferatu, dirigida por F.W. Murnau, es una obra cumbre del expresionismo alemán y el cine de terror, con una duración de 91 minutos. Esta adaptación no autorizada de Drácula de Bram Stoker presenta al Conde Orlok, una figura cadavérica que simboliza la peste y el miedo, marcando el inicio del uso de la luz solar como fatal para los vampiros.

Próximas funciones:

Martes 31 de marzo a las 20: El Conde (2023) dirigida por Pablo Lorraín (Chile 110´). En la Sala Noble.

Viernes 10 de abril a las 20: El día trajo la oscuridad (2013) dirigida por Martín Desalvo, (Argentina 78´). En la Sala Noble.

www.discofm.com.ar