Allanamiento en Villa Elisa por narcomenudeo con secuestro y detención

En el marco de una investigación en curso llevada adelante por personal de la División Drogas Peligrosas, en relación a una Supuesta Infracción a la Ley Provincial N° 10.566 (Narcomenudeo), se solicitó y obtuvo del Juzgado de Garantías local una orden de Allanamiento y Requisa Domiciliaria.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de la localidad de Villa Elisa, arrojando resultados positivos para la pesquisa, procediéndose al Secuestro de sustancia estupefaciente, entre ellas cocaína y cannabis sativa (en distintas presentaciones y cantidades), dinero en efectivo, teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento, una balanza de precisión, anotaciones de interés para la causa y un motovehículo marca Honda Twister 250 cc.

Asimismo, se procedió a la detención de un joven de 21 años, quien quedó alojado en Sede Policial, mientras que otras dos personas fueron identificadas y quedaron supeditadas a la causa.

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