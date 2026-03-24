Vigilia en San José por el Día de la Memoria

En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Municipalidad de San José llevó adelante una emotiva vigilia en las instalaciones de El Paseíto, generando un espacio de reflexión colectiva, memoria activa y expresión cultural.

La jornada contó con la realización de un conversatorio en el que el abogado y militante Héctor «Kelo» Rodríguez compartió su testimonio y vivencias durante los años del golpe de Estado, aportando una mirada profunda y comprometida sobre uno de los períodos más dolorosos de la historia argentina.

A su vez, el artista Facundo Rodríguez acompañó la actividad con interpretaciones musicales alusivas a la fecha, sumando sensibilidad y emoción al encuentro. También formaron parte de la propuesta el coro Candilejas, dirigido por el profesor Leonel Policastro, y presentaciones de música folklórica y rock que enriquecieron la velada desde lo artístico y lo cultural.

El acto estuvo presidido por el Presidente Municipal, Gustavo Bastian, acompañado por la viceintendenta, Mirta Pérez, quienes destacaron la importancia de sostener estos espacios de memoria, reafirmando el compromiso con la defensa de los derechos humanos, la democracia y la construcción de una sociedad más justa.

Desde el municipio se continúa promoviendo la memoria como herramienta fundamental para fortalecer la identidad colectiva y garantizar que hechos tan dolorosos no se repitan nunca más. Nunca Más.

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