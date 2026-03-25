Se realizó el Acto Conmemorativo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Feliciano

San José de Feliciano conmemoró los 50 años del golpe con un acto cargado de memoria, reflexión y emoción.

A 50 años del Golpe de Estado, la plazoleta de la Memoria fue escenario de un acto cargado de significado.

Durante la jornada se realizó el acto conmemorativo con poemas alegóricos y una puesta escena cargada de realismo y significado a cargo del ballet Ñe-a.

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