Se realizó el Acto Conmemorativo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Feliciano— 25/03/2026 Comentarios desactivados en Se realizó el Acto Conmemorativo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Feliciano 1
San José de Feliciano conmemoró los 50 años del golpe con un acto cargado de memoria, reflexión y emoción.
A 50 años del Golpe de Estado, la plazoleta de la Memoria fue escenario de un acto cargado de significado.
Durante la jornada se realizó el acto conmemorativo con poemas alegóricos y una puesta escena cargada de realismo y significado a cargo del ballet Ñe-a.
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