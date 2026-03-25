Avanzan con las tareas de limpieza en la cuenca Rivadavia

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San José continúa llevando adelante trabajos con maquinaria pesada en la limpieza de la canalización de la cuenca Rivadavia, en la zona norte de la ciudad.

Las tareas se realizan con la retrooruga perteneciente al parque automotor municipal y tienen como objetivo optimizar el escurrimiento del agua.

Estas labores permiten mejorar el drenaje de los desagües pluviales, contribuyendo a un mejor funcionamiento del sistema y reduciendo riesgos ante lluvias intensas.

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