Colisión en Colón dejó una motociclista hospitalizada

En la tarde de este miércoles, se registró un siniestro vial en la intersección de las calles General Paz y Bolívar, de la ciudad de Colón. Por causas que se tratan de establecer, el incidente involucró a dos rodados de distinto porte, resultando una persona con lesiones.

El suceso fue protagonizado por una motocicleta Honda Wave, la cual era conducida por una mujer, y un automóvil Renault Duster, el cual era guiado por otra ciudadana. Debido a la violencia del impacto entre ambas unidades, la ocupante del rodado de menor porte sufrió una caída que le provocó traumatismos que requirieron asistencia médica, en consecuencia fue trasladada hasta el hospital San Benjamín de Colón.

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