Se presenta Club Automóviles Sport en el Autódromo de Concepción con entrada gratuita

Regresa nuevamente a Concepción del Uruguay el prestigio, elegancia y velocidad del C.A.S. Una disciplina que reúne autos que son verdaderas piezas de colección pero totalmente funcionales, disputando un campeonato de competencia en pista.

Competirá una gran y amplia gama de segmentos de vehículos. Divididos en categorías Desafío Turismo Nacional Histórico, GT 1, GT 2, GT 3, Línea CAS, Sport Velocidad.

Se suma una novedosa categoría: La Mini CAS, compuesta por minicoopers. Siendo la primera ocasión en que este tipo de autos compitan en el circuito de la histórica.

Los ingresos serán completamente gratuitos, cortesía de Club Automóviles Sport y Autódromo Concepción Del Uruguay.

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