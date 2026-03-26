Encuentro con integrantes de fuerzas de seguridad e Inspección Municipal

En la mañana de este jueves, en la Sala “Sembradoras de Entrerrianía” del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por la Presidenta del HCD, Mirta Pérez, junto a integrantes de la Jefatura Departamental Colón, personal de Comisaría La Picada y representantes de Inspección Municipal.

El encuentro tuvo como eje central el abordaje de distintas problemáticas vinculadas a la seguridad en la comunidad, con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y coordinar acciones conjuntas que permitan dar respuestas más eficientes a las demandas de los ciudadanos.

Durante la reunión se intercambiaron miradas, se analizaron situaciones actuales y se avanzó en líneas de trabajo que refuercen la prevención, el control y la presencia territorial, reafirmando el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada entre los distintos organismos.

Desde el HCD se destaca la importancia de estos espacios de diálogo y planificación conjunta, entendiendo que la seguridad es una construcción colectiva que requiere del compromiso y la participación activa de todas las instituciones.

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