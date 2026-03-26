Cierran el Verano Más Largo de Entre Ríos en San José

El próximo domingo 5 de abril en el Balneario Camping San José se vivirá una jornada llena de buena energía y todo lo que hizo especial esta temporada.

Habrá juegos recreativos, fútbol tenis, sorteos y más, propuestas gastronómicas para todos los gustos y música en vivo para despedir el verano a lo grande con música en los paradores.

Será una gran oportunidad para vivir una fiesta espectacular, para disfrutar del río, el aire libre y la magia de San José.

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