Un camión volcó su carga sobre la Autovía tras una maniobra evasiva

En la mañana de este viernes, se registró un siniestro vial en inmediaciones del kilómetro 210 de la Autovía José Gervasio Artigas, en el cual no se registraron lesionados.

Por causas que se tratan de establecer, un transporte de cargas marca Mercedes Benz protagonizó un vuelco mientras transitaba en sentido cardinal Norte-Sur. El rodado era conducido por un ciudadano de 47 años de edad, quien resultó ileso tras el evento.

Según datos preliminares, el chofer habría perdido el control de la unidad de gran porte tras verse obligado a realizar una maniobra evasiva de emergencia. Esta acción se habría desencadenado, presuntamente, por la imprevista intervención de un segundo vehículo cuyas características no han sido identificadas hasta el momento, dado que se habría retirado de la escena.

Como consecuencia directa de este desplazamiento brusco, el semirremolque terminó volcando su carga sobre la cinta asfáltica.

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