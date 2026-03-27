Se realizó un nuevo encuentro de la Mesa Intersectorial del programa San José Te Cuida

En la Sala de sesiones «Alejo Peyret» del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo un nuevo encuentro de la Mesa Intersectorial del programa San José Te Cuida, con el objetivo de sumar voces y fortalecer acciones en torno a problemáticas que atraviesan a la comunidad.

En esta oportunidad, la jornada estuvo centrada en la violencia de género, abordando distintas estrategias para acompañar y asistir a mujeres que atraviesan esta situación. Durante el intercambio, se reflexionó sobre las formas de intervención, la importancia del trabajo articulado y la necesidad de generar espacios de escucha activa y contención.

Asimismo, se destacó la relevancia de incorporar la mirada masculina en estos espacios, entendida como una herramienta clave para generar conciencia, cuestionar prácticas naturalizadas y desandar mitos que perpetúan la violencia.

Cabe resaltar que el programa San José Te Cuida es una política pública impulsada por el Municipio de San José, llevada adelante a través de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, promoviendo el trabajo conjunto entre distintas áreas e instituciones para el abordaje integral de las problemáticas sociales.

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