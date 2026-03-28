Conductor ebrio perdió el control y volcó su vehículo

En las primeras horas de la mañana de este sábado, se registró un siniestro vial en las inmediaciones de calle Artigas, entre sus similares Bernard y Río Iguazú, en donde un ciudadano resultó con lesiones.

Por causas que se tratan de establecer mediante las pericias de rigor, el conductor de una camioneta Ford EcoSport perdió la estabilidad del rodado, lo que derivó en una maniobra y el posterior vuelco de la unidad, la cual quedó posicionada de forma irregular sobre la calzada. Como consecuencia, el individuo resultó lesionado y debió ser trasladado en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín,

En el escenario del suceso, personal de Inspección Municipal procedió a realizar al involucrado el test de alcoholemia el cual dio positivo, por tal motivo se procedió a la retención de la unidad.

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