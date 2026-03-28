Arévalo: “Hay gritos en soledad de la gente que deben ser escuchados por un peronismo unido”

Damián Arévalo y Gustavo Bastian, Intendentes de Feliciano y San José respectivamente, expresaron que el peronismo sigue construyendo espacios de encuentro, diálogo y organización en cada punto de nuestra provincia.

En General Ramírez se realizó un encuentro con compañeros y compañeras del justicialismo, junto a la unidad básica local y referentes de distintas localidades, en una instancia pensada para compartir miradas, fortalecer vínculos y seguir consolidando una agenda común de cara a lo que viene.

Acompañaron Luis Horacio Siebenlist, intendente de Aranguren; la ex intendente Claudia Gieco; la Dra. Carina Andrea Reh, presidente de la Unidad Básica; y compañeros y compañeras del partido de Crespo, entre otros importantes militantes.

«Creemos en una construcción política con presencia, con diálogo y con una fuerte base territorial, escuchando cada realidad y sumando a todos los sectores comprometidos con el presente y el futuro de Entre Ríos», expresó al respecto Damián Arévalo.

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