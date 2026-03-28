La Policía de Entre Ríos secuestró casi ocho kilos de droga en Concordia y detuvo a dos personas

En un procedimiento contra el narcotráfico, personal de la Policía de Entre Ríos, a través de la División Drogas Peligrosas dependiente de la Jefatura Departamental Concordia, secuestró este viernes una importante cantidad de estupefacientes y detuvo a dos personas vinculadas a la actividad ilícita.

El operativo se desarrolló en el ingreso a Concordia, sobre Avenida Presidente Perón, frente al Parque Industrial. Allí fue interceptado un vehículo con dos ocupantes mayores de edad, provenientes de la provincia de Buenos Aires, cuya actitud generó sospechas, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de control y requisa.

Para profundizar la inspección, se dio intervención al can antinarcóticos Mali, perteneciente a la División Drogas Peligrosas Concordia, que realizó una marcación positiva en el baúl del vehículo, indicando la posible presencia de estupefacientes. A partir de ese indicio, se avanzó con el procedimiento que permitió confirmar la existencia de la droga.

Durante la requisa vehicular, los efectivos incautaron casi tres kilogramos de cocaína distribuidos en cuatro envoltorios compactos y más de 4,7 kilogramos de marihuana en seis paquetes. Además, se secuestró un automóvil Volkswagen CrossFox utilizado para el traslado, tres teléfonos celulares, 411.800 pesos, 100 dólares y documentación de interés para la investigación.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidas dos personas mayores de edad: un hombre de 48 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, y una mujer de 40 años, de nacionalidad paraguaya, quienes quedaron alojados en calidad de detenidos a disposición de la Justicia Federal.

Cabe señalar que la intervención se llevó adelante en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737, con conocimiento e intervención del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la doctora Analía Ramponi, con Secretaría del doctor Alan Bergdolt.

Por último, desde la fuerza se remarcó que este tipo de intervenciones pone de relieve la importancia de los controles dinámicos en puntos estratégicos de circulación, como accesos urbanos y corredores logísticos, donde las organizaciones criminales intentan movilizar estupefacientes. Asimismo, se destacó que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida de lucha contra el narcotráfico, orientada a desarticular circuitos de transporte y comercialización.

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