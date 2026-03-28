La Editorial de Entre Ríos anuncia la publicación de un nuevo libro de Roberto Romani

Los lectores podrán encontrar los ejemplares de “San Carlos, un castillo de leyenda”, en la sede de la Editorial, de calle 25 de Junio 39, Paraná. El autor es un referente indiscutido de la cultura entrerriana. La EDER es un organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.



Con este título, Romani pone en diálogo memoria, historia y paisaje, y de esta manera inaugura la colección Álveo, una nueva serie editorial que propone un cauce para las escrituras contemporáneas de la provincia, con especial atención a aquellas producciones vinculadas con la historia, la geografía, el pensamiento y las ciencias sociales y humanas.



Álveo —como cauce, como huella de agua— nombra un recorrido: el de las escrituras que se inscriben en el territorio y, a la vez, lo proyectan hacia múltiples interlocuciones. En ese fluir, lo emergente dialoga con las tradiciones, con sus herencias, sus silencios y sus fracturas. Cada libro se piensa, así, como parte de una política de archivo en tiempo presente, que registra y pone en circulación la producción intelectual y creativa más reciente de Entre Ríos.



En “San Carlos, un castillo de leyenda”, Roberto Romani reconstruye una historia compleja y plural: desde los materiales que dieron forma a esta arquitectura singular, recortada sobre uno de los miradores más significativos del río Uruguay, frente al Salto Chico, hasta las trayectorias de quienes lo habitaron. Sus usos, abandonos y resignificaciones permiten reconocer en el sitio una parte sustantiva de la historia entrerriana, así como una trama de vínculos materiales y culturales que enlazan a la provincia con Francia, con el mundo y con su propio porvenir.



La Editorial de Entre Ríos recibe al público de lunes a viernes, de 7 a 13 y de 16 a 20hs.

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