El Ente Mixto de Turismo firmó convenios de colaboración con la Microrregión Tierra de Palmares

Los acuerdos con municipios consolidan una nueva etapa de implementación territorial del Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos, con eje en la generación de datos confiables para la gestión del sector.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos avanzó en la firma de convenios de colaboración con municipios de la Microrregión Tierra de Palmares para la implementación del Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos (OET.ER), en un acto realizado este viernes en el Museo Provincial Molino Forclaz.

La actividad reunió a los intendentes de Colón, José Luis Walser; de San José, Gustavo Bastián; y de Villa Elisa, Susana Lambert, quienes suscribieron los acuerdos junto al presidente del Ente, Jorge Satto. También acompañaron el senador Ramiro Favre y el diputado Mauro Godein, así como el director de Competitividad, Incentivos e Inversiones, Martín Lima, autoridades y equipos técnicos de las áreas de Turismo locales.

El Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos es una iniciativa orientada a consolidar una plataforma pública y colaborativa de generación de estadísticas confiables y actualizadas. Su modelo ha sido reconocido por su carácter innovador, al incorporar indicadores propuestos por ONU Turismo que integran dimensiones económicas, ambientales y sociales del desarrollo turístico.

Durante el acto, Satto destacó la importancia de avanzar en la articulación territorial para la construcción de información estratégica. «Esta es una idea del gobierno provincial de dejar algo que nos trascienda, que es el manejo de datos duros, de datos reales; una plataforma moderna que toma parámetros de ONU Turismo y que es modelo en el país», expresó.

El funcionario subrayó además el valor de la escala microrregional para el desarrollo turístico: «Tenemos que tener una mirada superadora y entender que esta actividad económica tan potente tiene que estar por sobre los límites geográficos y las diferencias», afirmó, y remarcó que la articulación entre municipios permite integrar datos reales de los territorios y de los prestadores de servicios.

La implementación del OET.ER se inició con una prueba piloto en 8 municipios que luego se amplió a 12 y continuó con la firma de acuerdos institucionales para fortalecer la calidad metodológica de los relevamientos, entre ellos el convenio con la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia. En esta nueva etapa, los acuerdos con municipios permiten unificar criterios, garantizar la periodicidad en el suministro de información y avanzar hacia datos más precisos y comparables.

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